«Мы вернулись, мы дома»: как российских бойцов спасали из украинского плена
Минобороны при каждом обмене пленными уточняет: их жизни грозила реальная опасность.
Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru
Долгие переговоры по линии спецслужб и омбудсменов дали свои результаты: на Родину вернулись 45 военных из украинского плена. В заточении они провели долгие месяцы, многие даже вспоминать не хотят, что пришлось пережить. (КАМ3) Но все как один говорят: главное — живы. НаталИ Графчикова встретила ребят на аэродроме Чкаловский.
Голос дрожит от волнения. Все подробности потом. Главное сообщить — «жив».
Вернуть 45 военнослужащих из плена домой удалось благодаря долгим напряженным переговорам с Киевом. В Белгородской области встречают медики и психологи.
«Сейчас как заново родился. Маме привет. Скоро буду дома», — говорит один из военных.
Интервью дают сами, не дожидаясь вопросов. Обмен проходил три часа. Впереди еще долгая дорога. Но на лицах улыбки.
«Хочу передать всем своим родным и близким, что я жив-здоров. Мы вернулись, мы дома», — говорит боец.
Из Белгородской области на военном борту бойцов привозят в Подмосковье. Самолет с российскими военнослужащими, вернувшимися из плена, приземлился здесь, в подмосковном Чкаловском. Ребят уже ждут автобусы, которые доставят их в реабилитационные центры Министерства обороны. Ну и врачи, которые прямо сейчас на борту при необходимости окажут им помощь.
Первыми выходят раненые. Сразу в машину скорой помощи. Затем в госпиталь. На борту военнослужащих окружают журналисты.
«Трудно было вспоминать сейчас, трудно, но терпимо, все уже позади, а меня из плена в день рождения выпустили», — рассказал один из военных.
Дмитрий — стрелок из ДНР, оказался в окружении. Отбивался до последнего. Получил ранение. Впереди реабилитация.
«Подзаживает уже. Спасибо всем, кто принял участие в нашем освобождении. До слез счастье, просто счастье», — рассказал Дмитрий.
В автобусе все сразу включают телефоны. Сообщить, что приземлились. Снова услышать родные голоса. Или даже увидеть по видеосвязи.
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