«Я не уверен»: Гросси высказался о последствиях сброса грязной воды с «Фукусимы»
Гросси заявил, что сброс воды с Фукусимы вряд ли приведет к негативным последствиям
Фото, видео: www.globallookpress.com / POOL; 5-tv.ru
Эксперты организации сомневаются в безопасности этого мероприятия.
Китай запретил ввоз продуктов из десяти префектур Японии. Пекин заявил, что не хочет, чтобы зараженные радиацией продукты попадали на прилавки.
Санкции связаны с недавним решением Токио начать сброс в океан радиоактивной воды с АЭС «Фукусима — 1». Ее планируют очистить, но полностью избавиться от радионуклидов не получится.
Этот план одобрили в МАГАТЭ, хотя эксперты сомневаются в безопасности этого мероприятия. Даже у главы организации Рафаэля Гросси нет полной уверенности в этом.
«Я слышал, что говорят о возможных последствиях, я не уверен, если честно, что они будут. Но, опять же, то, что мы опубликовали, научно безупречно», — признался он.
Оценила план Японии и соседняя Южная Корея. Сеул заявил, что сброс воды пройдет в соответствии с международными стандартами и окажет лишь незначительное влияние на океан.
Тем временем жители прибрежных стран продолжают протесты — люди боятся возможных последствий. Переживают и японские рыбаки: они уверены, что это повлияет на имидж продуктов, а это уже произошло, судя по реакции Китая.
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