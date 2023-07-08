«Копия дедули»: дочь Юдашкина показала, как подросла его младшая внучка

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 91 0

Дочь Юдашкина показала, как подросла его младшая внучка

«Копия дедули»: дочь Юдашкина показала, как подросла его младшая внучка

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Наследница кутюрье старается делиться с публикой моментами взросления ребенка.

Дочка модельера Валентина Юдашкина Галина порадовала публику снимком подросшей дочери Агаты. Кадр опубликовало издание 7Дней.ru. Как отметила наследница знаменитого кутюрье, вместе с малышкой она собралась на семейный ужин.

«Нарядились с Агатой на семейный ужин», — подписала снимок Галина Юдашкина.

Дочку она нарядила в синее платье с красными бантиками и алые босоножки. В качестве аксессуара — заколола волосы заколкой. Интернет-пользователи не смогли пройти мимо кадра. Они отметили, что девочка сильно похожа на покойного знаменитого дедушку.

«Малышка на дедушку похожа»;

«Ваша девочка похожа на вашего папу Валентина»;

«Агата и Аркадий — копии дедули»;

«Дочка очень похожа с младшим сыном, и оба похожи на дедушку», — прокомментировали фолловеры.

Валентина Юдашкина не стало 2 мая 2023. На протяжении семи лет кутюрье вел борьбу с онкологическим заболеванием. 6 мая знаменитого российского модельера похоронили на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Валентин Юдашкин не общался с родней по отцовской линии.

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