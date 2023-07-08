«О, картошечка!» — рецепт блюда из фильма «Джентльмены удачи»

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Полина Долгова
Полина Долгова 43 0

Рецепт той самой картошечки из кинофильма «Джентльмены удачи»

«О, картошечка!» — рецепт блюда из фильма «Джентльмены удачи»

Фото: Кадр из к/ф «Джентльмены удачи», реж. Александр Серый , 1971 г.

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Простой рецепт блюда отлично подойдет для большой компании. А вы уже пробовали?

Комедийная сцена из фильма «Джентльмены удачи», в которой герои едят картошку за обе щеки, заслуженно получила всенародную любовь и цитируемость. Помимо актерского мастерства, свой фирменный почерк оставила картошка. Рецептом этого вкусного и бесхитростного блюда поделилось издание dni.ru.

Такая скромная, но питательная еда никогда не теряет своей актуальности. Как картошка появилась на столе у русского человека — это целая история, которая началась с подачи Петра I. Первое время она была лекарством от всех болезней. Теперь эти полезные корнеплоды являются часть рациона большинства жителей России.

В фильме «Джентльмены удачи» показана вареный картофель в кожуре, то есть «в мундире». Это словосочетание придумали в армии России еще при полководце Суворове, когда военные ходили в походы и готовила картошку на огне.

Рецепт прост, нужны корнеплоды, вода и соль, а также кастрюля, зубочистка и огонь.

Пошаговая инструкция:

Шаг 1: вымыть сырой картофель, очистить его тщательно от земли, проткнуть клубни зубочисткой. Это нужно для того, чтобы кожица не лопнула при высокой температуре кипения.

Шаг 2: налить в кастрюлю холодную воду и положить в нее картофель. Жидкость необходимо подсолить. Оптимально — положить половину столовой ложки на литр воды, но здесь играет дело вкуса. Очевидно, джентльмены удачи надеялись на везение.

Шаг 3: отварить картошку нужно на сильном огне, после чего слить воду. Главное — не перестараться. Она должна получиться мягкой, но при этом не ломаться на части.

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