Первый этап ралли-марафона «Шелковый путь» завершился в Уфе

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 22 0

Многие участники состязания столкнулись с трудностями во время гонок. Что было самым сложным?

Первый этап ралли-марафона «Шелковый путь» завершился в Уфе

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Первый этап ралли-марафона «Шелковый путь» завершился сегодня в Уфе. С участниками спортивного мероприятия поговорил корреспондент «Известий» Олег Барышев.

Непростая дорога

Известно, что маршрут гонщиков был построен от Казани до Уфы. За это расстояние у многих возникли технические неисправности: у кого-то оторвалось колесо, а кто-то остался без тормозов. Однако спортсмены собрались здесь именно ради эмоций и адреналина.

«Впечатления просто обалденные. Кто рисовал эту трассу, надо памятник поставить. Раллийная, скоростная, трамплины, красиво — просто обалдеть. В качестве открывающего скоростного участка здорово», — поделился впечатлениями участник ралли-рейда Михаил Шкляев.

Другой пилот команды «Газ рейд-спорт» Алексей Хлебов рассказал, что прямо во время гонки у него случился полный отказ тормозов — до финиша он добирался только благодаря своему мастерству и поддержке болельщиков. Особенно активно поддерживали участников представители Башкирии и Татарстана — они даже помогали гонщикам найти правильный путь.

«Много ограничений скорости, так как много населенных пунктов. Действительно, стоят папы, мамы, дедушки, бабушки. Аплодируют, машут. Это здорово, что так поддерживают», — заметил участник Эдуард Николаев.

В категории тяжеловесов грузовик Николаева финишировал третьим, лидерами стали белорусские экипажи Алексея Вишневского и Сергея Вязовича.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие жесткие испытания пришлось пройти пилотам КАМАЗов, чтобы достичь победы на «Шелковом пути» в прошлом году.

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