В бочке и с кляпом во рту: в Великом Новгороде нашли тело зверски убитой девушки

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 217 0

В Великом Новгороде нашли замурованное в бочку тело девушки на балконе квартиры

В бочке и с кляпом во рту: в Великом Новгороде нашли тело зверски убитой девушки

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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Страшную находку обнаружили на балконе одной из городских многоэтажек.

Управление Следственного комитета Великого Новгорода возбудило уголовное дело по факту убийства 23-летней девушки, тело которой обнаружили в бочке.

По данным РИА Новости, в полицию обратилась жительница Великого Новгорода с заявлением о пропаже дочери, которая перестала отвечать на звонки. В ходе проверки квартиры, где жила девушка, правоохранители нашли ее тело, обернутое в целофан и спрятанное в металлической бочке на балконе.

Как узнал 5-tv.ru, убитая была в одежде, со связанными скотчем руками и ногами, а во рту у нее был кляп. Также выяснилось, что бочку, в которой нашли труп, в квартиру около недели назад принес сожитель девушки — 23-летний молодой человек. Он пояснил, что бочка нужна ему якобы для хранения удобрений.

йцуйцуййцуйцуй. Telegram / ЧП53 Великий Новгород / ktrnprkv

Известно, что пара сожительствовала около двух лет. Девушка занималась графическим дизайном, беря заказы в интернете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в лесополосе Новой Москвы на одном из деревьев нашли мумифицированный труп, провисевший там, по предварительным оценкам, около двух-трех лет.

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