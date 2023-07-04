В Новой Москве нашли висевшую на дереве мумию

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 47 0

Предположительно мужчина умер более двух лет назад.

В Новой Москве нашли висевшую на дереве мумию

Фото: dpa/picture-alliance

Читайте нас в: Дзен Новости

В лесополосе Новой Москвы местный житель нашел на одном из деревьев мумифицированный труп.

По информации 5-tv.ru, мужчина прогуливался по лесу и в какой-то момент поднял голову вверх. Перед его глазами оказался мертвец. Тело повисло на дереве, а внешний вид умершего напоминал мумию.

После своей находки мужчина сразу же вызвал полицию. Когда правоохранительные органы оказались на месте происшествия, они предварительно установили, что тело погибшего могло провисеть на высоте пять-десять метров около двух-трех лет.

Полицейские определили, что мертвец мужского пола, а его рост составляет примерно 180 сантиметров. Они не обнаружили телесных повреждений на погибшем. Пока что неизвестно, как это тело оказалось на дереве. Суицид или убийство? Сейчас по этому делу проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из Черного моря в районе Адлера достали тело мужчины.

+23° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
89.55
0.22 97.74
0.48
Отдых важнее работы, когда он необходим: китайский совет дня на вторник,...

Последние новости

23:23
Глава Белгородской области назвал размер ущерба от обстрелов ВСУ
23:11
Совместными усилиями: ВС РФ зачистили еще один опорный пункт у Кременной
22:50
«Тот еще подарочек»: Анну Седокову заподозрили в четвертой беременности
22:39
Украинские боевики ударили по Макеевке из установок HIMARS
22:36
В Новой Москве нашли висевшую на дереве мумию
22:24
«Надо быть осторожным»: Макрон прервал молчание по беспорядкам во Франции

Сейчас читают

Токио переиграл с санкциями: компании Японии поддержат проекты СПГ в России
Этот запах тела: почему 69-летней Успенской не удастся вечно скрывать свою старость
«Девчонки, жгите!» — Анастасия Волочкова призвала женщин обнажаться
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео