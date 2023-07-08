Этот чих неспроста: под какие заболевания маскируется аллергия

Медики предупреждают: зачастую из-за незаметных симптомов взрослые пациенты не замечают у себя развитие опасных болезней. При малейших подозрениях важно обращаться за помощью.

У пациентов с хроническими болезнями сердца могут не заметить аллергическую бронхиальную астму, приняв ее симптомы за проявление уже имеющихся недугов. Об этом в беседе с Газетой.ру рассказала заведующая учебной частью кафедры клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского Университета Асель Нуртазина.

По словам медика, с аналогичной проблемой могут столкнуться люди с заболеваниями легких.

«Таких пациентов достаточное количество. У них одышка, удушье при физической нагрузке. Им лечат основное заболевание, допустим, ИБС (Ишемическая болезнь сердца. — Прим. ред.), меняют препараты. У пациентов с хронической обструктивной болезнью легких тоже одышка, удушье, кашель, — отметила врач. — Лечат ХОБЛ, астму не ставят, но на самом деле она есть».

Однако стоит пациенту получить лечение от астмы, ему сразу становится значительно легче, подчеркнула Нуртазина.

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Отдельно аллерголог рассказала о случаях, когда аллергию может не заметить не только медик, но и сам пациент. Такое может быть, когда реакция неярко выражена. К примеру, время от времени закладывает нос, или человек начинает чихать во время уборки. Чаще всего подобное происходит со взрослыми пациентами, отметила врач.

«При аллергии на клещей домашней пыли, например, можно не обратить внимания, что дома при уборке начинаешь чихать, появляется отделяемое из носа или нос закладывает, — объяснила специалист. — У людей, у которых нос заложен, аллергию определяют гораздо реже, чем у тех, у кого насморк».

Нуртазина также назвала простой способ отличить насморк от поллиноза. Медик обратила внимание на такие моменты, как зудящие глаза и нос, водянистые выделения из носа. Это — симптомы аллергии. Температуры же при поллинозе быть не может. Также, вероятно, на улице самочувствие будет ухудшаться.

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