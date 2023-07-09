Бойцы РФ сорвали попытку ВСУ занять опорный пункт на донецком направлении

Украинские боевики хотели закрепиться на нейтральной территории, чтобы потом перейти к наступлению.

Российские военнослужащие предотвратили попытку ВСУ (Вооруженные силы Украины) занять позиции в «серой» (нейтральной — Прим. ред.) зоне. Как пишет РИА Новости, десять боевиков намеревались сделать на донецком направлении свой плацдарм для дальнейшего наступления.

«После первого же разрыва (снаряда — Прим. ред.) им стало понятно, что они обнаружены, что началась пристрелка. И да, их „догнали“ при совершении отхода», — рассказал один из бойцов.

Противник был остановлен и уничтожен ударом уральских бойцов из артиллерийского дивизиона Вооруженных сил России. В работе им помогли разведчики и операторы беспилотников, которые заблаговременно обнаружили врага на территории.

Военнослужащие сразу поняли, что ВСУ пытаются закрепиться на полосе, потому что боевиков было подозрительно много. Обычно, по словам собеседника агентства, они ходят группами по три-четыре человека.

Россия продолжает выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил о ее начале 24 февраля 2022 года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Страны ЕС и НАТО, в свою очередь, в ответ на это объявили РФ «войну».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские бойцы не дают ВСУ закрепиться в районе Антоновского моста.