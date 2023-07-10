«Ночной охотник»: лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны РФ показало кадры работы экипажей Ми-28 в зоне СВО
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российская армейская авиация доминирует в воздухе. Среди них — ударный вертолет Ми-28Н.
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
На первых кадрах показана подготовка военнослужащих подразделений специального назначения Западного военного округа (ЗВО) на полигоне в одном из тыловых районов СВО. Эти бойцы недавно получили комплекты полевого обмундирования нового образца и уже успели проверить их на прочность.
«Мы испытывали новые образцы формы, которую нам предоставили. Качественная, хорошая, удобная, многофункциональная. Выводит влагу, согревает», — отметил боец с позывным «Артист».
На следующих кадрах уже показана работы экипажей ударных вертолетов Ми-28Н ВКС России по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники ВСУ. Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным позициям противника. В результате были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника украинских боевиков.
Ми-28Н — многоцелевой и маневренный вертолет. Его также называют «Ночным охотником», поскольку он может выполнять боевые задачи как в дневное, так и в темное время суток.
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