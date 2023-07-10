С миру по нитке: как в России старой одежде дают «вторую жизнь»

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Корреспондент «Известий» показал, как в России налаживают систему переработки и утилизации текстиля

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gregor Fischer; 5-tv.ru

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То, что уже точно никто не будет носить — перерабатывается в утеплитель, блоки шумоизоляции, тряпки для мытья пола и наполнители для матрасов.

Ежегодно два миллиона тонн одежды отправляется на мусорку: просто потому что больше не нужна, износилась или, например, стала не по размеру. И все эти горы ненужных футболок и джинсов копятся на свалках, ведь для их разложения требуются десятки лет, а процесс сопровождается выделением токсинов. Но все может измениться в ближайшее время, магазины могут обязать собирать бывшую в употреблении одежду. А вот куда все пойдет дальше, выяснял корреспондент «Известий» Максим Облендер.

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