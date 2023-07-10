Удар по карману: почему в России подорожали поездки в такси

Эфирная новость 52 0

Средний чек на поездку в такси вырос в России на 4%

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

По стране стоимость услуг увеличилась на 4%. С чем это связано?

Поездки на такси ударили по карманам россиян. За первые полгода средний чек по стране вырос на 4%, до 435 рублей. А в Москве — и вовсе на 12%, до 771 рубля.

По словам экспертов, это связано с подорожанием самих машин, а также их обслуживания — имеются в виду и бензин, и запчасти. Еще одна причина — летом запросы на поездки растут, а водителей не хватает. Также сейчас в некоторых регионах возникают проблемы в работе GPS-навигации. Несмотря на все это, спрос на услуги такси остается стабильным.

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
91.49
-0.20 100.42
0.60
Будьте благосклонны к смелым начинаниям: китайский совет дня на понедельн...

Последние новости

0:17
«Большая рана»: появились подробности состояния юноши, на которого напали в Электростали
0:06
«Запланировано очень много»: стоит ли ждать приостановленных концертов Дианы Гурцкая
23:52
Уже близко: в США назвали сроки наступления критического момента для ВСУ
23:35
«Как вам такой прикид? — Пригожин полностью преобразился после громких заявлений
23:23
Зеленский проиграл: на Украине призвали к досрочным выборам президента
23:15
Удар по карману: почему в России подорожали поездки в такси

Сейчас читают

Родной сын Газманова разоткровенничался об отношениях со сводным братом
Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией
«Работаем!» — Роман Костомаров продолжает тренировки после выписки из больницы
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео