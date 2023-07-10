Удар по карману: почему в России подорожали поездки в такси

По стране стоимость услуг увеличилась на 4%. С чем это связано?

Поездки на такси ударили по карманам россиян. За первые полгода средний чек по стране вырос на 4%, до 435 рублей. А в Москве — и вовсе на 12%, до 771 рубля.

По словам экспертов, это связано с подорожанием самих машин, а также их обслуживания — имеются в виду и бензин, и запчасти. Еще одна причина — летом запросы на поездки растут, а водителей не хватает. Также сейчас в некоторых регионах возникают проблемы в работе GPS-навигации. Несмотря на все это, спрос на услуги такси остается стабильным.