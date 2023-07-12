Как «Солнцепеки» выжигают укрепрайоны ВСУ на запорожском направлении
Военкор «Известий» показал работу расчета ТОС «Солнцепек» на запорожском направлении
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
Тяжелая огнеметная система наводит ужас на противника.
Российские войска выставили мощный заслон на пути возможного контрнаступления ВСУ в Запорожской области. Подразделениям националистов противостоят тяжелые огнеметные системы «Солнцепек». Один залп этого грозного оружия способен «накрыть» площадь размером с десяток футбольных полей.
Сам вид этой боевой машины уже наводит на противника ужас, впрочем, засечь ее — не так-то просто. Почему? Выяснил наш корреспондент Кирилл Ольков. Все подробности — в его репортаже.
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