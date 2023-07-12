Как «Солнцепеки» выжигают укрепрайоны ВСУ на запорожском направлении

Тяжелая огнеметная система наводит ужас на противника.

Российские войска выставили мощный заслон на пути возможного контрнаступления ВСУ в Запорожской области. Подразделениям националистов противостоят тяжелые огнеметные системы «Солнцепек». Один залп этого грозного оружия способен «накрыть» площадь размером с десяток футбольных полей.

Сам вид этой боевой машины уже наводит на противника ужас, впрочем, засечь ее — не так-то просто. Почему? Выяснил наш корреспондент Кирилл Ольков. Все подробности — в его репортаже.