Как «Солнцепеки» выжигают укрепрайоны ВСУ на запорожском направлении

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Военкор «Известий» показал работу расчета ТОС «Солнцепек» на запорожском направлении

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Тяжелая огнеметная система наводит ужас на противника.

Российские войска выставили мощный заслон на пути возможного контрнаступления ВСУ в Запорожской области. Подразделениям националистов противостоят тяжелые огнеметные системы «Солнцепек». Один залп этого грозного оружия способен «накрыть» площадь размером с десяток футбольных полей.

Сам вид этой боевой машины уже наводит на противника ужас, впрочем, засечь ее — не так-то просто. Почему? Выяснил наш корреспондент Кирилл Ольков. Все подробности — в его репортаже.

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