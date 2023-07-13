Украина разочарована: итоги второго дня саммита НАТО в Вильнюсе
Страны G7 в рамках саммита НАТО согласовали гарантии безопасности Украины
Фото, видео: Reuters / YVES HERMAN; 5-tv.ru
Зеленский так и не дождался заветного приглашения в альянс. Запад лишь пообещал Киеву гарантии безопасности. Однако, видимо, украинского лидера это не совсем устраивает.
Страны «Большой семерки» (G7) в рамках саммита НАТО согласовали гарантии безопасности Украины. И тут ничего нового. Западные спонсоры по морю, воздуху и суше пообещали поставлять Киеву современное оружие.
А вот заветного приглашения в альянс Зеленский так и не получил. В Вильнюсе украинский президент выглядел таким уставшим и одиноким, что мгновенно стал героем мемов. Каких — расскажет наш корреспондент Виталий Чащухин.
Читайте также
88%
0.13 99.89
0.21
Нашли ошибку?