Украина разочарована: итоги второго дня саммита НАТО в Вильнюсе

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Страны G7 в рамках саммита НАТО согласовали гарантии безопасности Украины

Фото, видео: Reuters / YVES HERMAN; 5-tv.ru

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Зеленский так и не дождался заветного приглашения в альянс. Запад лишь пообещал Киеву гарантии безопасности. Однако, видимо, украинского лидера это не совсем устраивает.

Страны «Большой семерки» (G7) в рамках саммита НАТО согласовали гарантии безопасности Украины. И тут ничего нового. Западные спонсоры по морю, воздуху и суше пообещали поставлять Киеву современное оружие.

А вот заветного приглашения в альянс Зеленский так и не получил. В Вильнюсе украинский президент выглядел таким уставшим и одиноким, что мгновенно стал героем мемов. Каких — расскажет наш корреспондент Виталий Чащухин.

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