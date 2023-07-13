Россия стала крупнейшим в мире импортером автомобилей из Китая

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 14 0

Только за пять месяцев нынешнего года в страну ввезли почти 300 тысяч машин.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Россия стала крупнейшим в мире импортером китайских автомобилей. Только за пять месяцев этого года в страну ввезли почти 300 тысяч машин. В денежном выражении это больше трех с половиной миллиардов долларов. Такие данные приводит Bloomberg.

Для сравнения, второму по количеству импортеру — Мексике — поставили машин почти в два раза меньше. Также в списке самого массового ретейла китайского автопрома — Бельгия, Австралия и Великобритания.

+12° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.63
0.13 99.89
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июля, для всех знаков зодиака
2:42
Россия стала крупнейшим в мире импортером автомобилей из Китая
2:23
Лавров назвал передачу истребителей F-16 Украине ядерной угрозой
1:58
Знай своих героев! Минобороны рассказало о новых подвигах бойцов в ходе СВО
1:40
По трое в ряд: из-за чего возникли проблемы с местами в поезде Сухум — Петербург
1:21
Илон Маск анонсировал создание компании по разработке искусственного интеллекта

Сейчас читают

Дворец по виду и цене: как выглядит могила убитой раком Веры Глаголевой
«Я буду делать разную работу»: Митя Фомин готов работать медиком на передовой
«Панический страх и все трясется»: почему Крайнова боится выходить на сцену
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео