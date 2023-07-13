Военкор Коц сообщил о передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 835 0

Колонну военной техники заметили на трассе М-4 «Дон».

Военкор Коц сообщил о передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей

Фото: Спринчак Валентин / ТАСС

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Бойцы ЧВК «Вагнер», предположительно, начали передислокацию из полевых лагерей. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц, опубликовав кадры колонны военной техники на трассе М-4 «Дон».

«Длинная колонна без тяжелой техники движется по трассе М-4 в сторону Москвы в сопровождении полиции. Как сообщают подписчики, в колонне есть автобусы с белорусскими номерами, что может косвенно говорить о пункте назначения», — предположил журналист.

О передаче боеприпасов и тяжелой военной техники от ЧВК «Вагнер» российской армии стало извсетно в среду, 12 июля. В Минобороны отметили, что вся техника пройдет техническое обслуживание и подготовку для использования по предназначению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два склада боеприпасов, расположенных в Ростове и Воронеже, передала ЧВК «Вагнер» российской армии.

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