Ректором РАНХиГС назначен Алексей Комиссаров

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 21 0

В вузе он работает с 2017 года.

Ректором РАНХиГС назначен Алексей Комиссаров

Фото: www.globallookpress.com / Federation Council of Russia

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова ректором РАНХиГС. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Отмечается, что в вуз Комиссаров пришел в 2017 году на должность проректора — директора Высшей школы государственного управления академии. В январе 2023 года он был назначен исполняющим обязанности ректора академии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла встреча президента РФ Владимира Путина с выпускниками «школы губернаторов» РАНХиГС.

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Ректором РАНХиГС назначен Алексей Комиссаров

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