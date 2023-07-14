Комик Евгений Чебатков появится в российской версии «Постучись в мою дверь»

Комик Евгений Чебатков был замечен на съемках российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Как пишет Super, имя стендапера есть в сценарии и гардеробной актерского состава.

Пресса заметила Чебаткова возле того самого цветочного магазина, в котором, по сюжету оригинала, работала главная героиня. Какая роль досталась комику — остается только гадать, однако, судя по кадрам в интернете, он вполне сойдет на главного героя — Серкана Болата. Правда, изначально в ряде Telegram-каналов сообщали, что эта роль досталась актеру Никите Волкову.

Евгений Чебатков дебютировал в кино в роли злодея из фильма «Майор Гром: Игра». Для съемок ему в течение двух часов наносили сложный пластический грим, чтобы изменить черты лица, вставляли золотые зубы. Кроме того, актер побрился налысо, его голову гримеры покрыли татуировками

Ранее 5-tv.ru писал, что возлюбленную Курбана Омарова пригласили сыграть в кино.