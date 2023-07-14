Госпитализированному актеру Ивану Краско стало хуже

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 2 432 0

Подробности его состояния привела помощница.

Госпитализированному актеру Ивану Краско стало хуже

Фото: Кадр из сериала «Литейный», 2008 г.

Читайте нас в: Дзен Новости

Госпитализированного актера театра и кино Ивана Краско должны были перевести из реанимации в обычную палату. Однако этого не сделали из-за ухудшения его состояния, рассказала 5-tv.ru помощница артиста.

Таким образом, знаменитость до сих пор остается в реанимации под наблюдением врачей.

В больницу Иван Краско попал 12 июня в тяжелом состоянии. По словам помощницы, у него отказала левая часть тела. По предварительным данным, медики диагностировали у него проблемы с сердцем, вызванные неблагоприятными последствиями инсульта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Иван Краско перенес четвертый инсульт.

+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.18
-0.45 100.68
0.79
Держим ухо востро: китайский совет дня на пятницу, 14 июля

Последние новости

14:12
Российские бойцы за сутки отразили 16 атак ВСУ на донецком направлении
13:51
Раскрыто место лечения певицы МакSим от алкогольной зависимости
13:48
«Однозначно не Альпы»: куда Путин ходит в турпоходы
13:30
В ДНР сообщили о попытке ВСУ прорвать оборону в направлении Урожайного
13:30
Продюсер Джонни Деппа ответил на слухи о визите актера в Россию
13:22
Путин подписал указ о выплатах семьям участников создания фортификационных рубежей

Сейчас читают

Исполнитель хита «Здравствуй, чужая милая» Солодуха победил алкоголизм
Один человек погиб при взрыве баллона с обедненным ураном на Уральском химкомбинате
Военкор Коц сообщил о передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео