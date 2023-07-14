«Барьеры жизни»: Костомаров учится преодолевать препятствия на протезах

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 41 0

Фигурист Роман Костомаров показал видео тренировки на протезах по преодолению препятствий

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев / ТАСС; Instagram* / romankostomarovkrs; 5-tv.ru

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Фигурист Роман Костомаров вернется в больницу, но перед этим продолжает усиленные тренировки.

Фигурист Роман Костомаров поделился новым видео с тренировки на протезах. Олимпийский чемпион по фигурному катанию поделился очередным видео с тренировки. Он опубликовал видео с этапом преодоления препятствий.

«Барьеры жизни», — подписал видео Костомаров.

Роман Костомаров попал в больницу в начале 2023 года. Ему диагностировали пневмонию, а в дальнейшем его состояние стремительно ухудшалось. Фигурист пережил кому, два инсульта, сепсис, гангрену и ампутацию части пораженных некрозом конечностей.

Теперь спортсмен привыкает к новой реальности, не теряет позитива и стремится к восстановлению. Впереди его ждет протезирование рук.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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