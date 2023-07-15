Секреты выбора полосатой ягоды: как не отравиться арбузом

Лето — сезон бахчевых. Их продают практически везде — в магазинах, на рынках и даже возле дороги. Где не стоит покупать это лакомство и на что нужно обращать внимание?

Стартовал сезон самой большой ягоды. Сладкие и сочные арбузы заполонили прилавки, но уже есть и случаи отравления. В Петербурге после употребления бахчевых угодили в больницу двое детей. После таких сообщений многие просто боятся покупать полосатые ягоды в первые летние месяцы. Но, как говорят специалисты, нарваться на некачественный продукт можно в любое время года. Как выбрать спелый и главное безопасный арбуз — разбирался наш корреспондент Максим Облендер.

Вторая половина арбуза, как напоминание о бессонной ночи. Артур купил его в овощной палатке. Продавец заверял, не понравится — вернешь.

«Начал сильно очень болеть живот. В итоге была диарея сильная, потом меня начало тошнить», — рассказывает пострадавший.

Сезон арбузов стартовал, с ним и первые отравления. В Петербурге госпитализировали двоих детей. Причина та же — ранний арбуз. Вот только продавцы уверяют — давно уже нет таких понятий как «ранний» или «сезон».

«Говорят, что дожидаться августа, потому что тогда арбузы и дешевые, и вкусные — это большое заблуждение, которое осталось с советских времен, когда не было такого импорта. Сейчас ранние арбузы везут из Турции, из Ирана. Середина июля — время арбузов наших — из Дагестана и Крыма, ну а в августе к ним на прилавках добавятся еще и астраханские. Тогда цены действительно снизятся. Но благодаря такой широкой географии, на протяжении всего сезона на прилавках оказываются по очереди спелые и свежие арбузы из разных стран и регионов», — рассказывает журналист.

Причиной любого отравления врачи называют нарушение банальных правил гигиены.

«Ни в коем случае нельзя приобретать арбузы частями, разрезанными пополам. Разрезанный арбуз может быть обсеменен бактериями, и мы можем отравиться за счет бактериального обсеменения, либо может быть испорчен», — рассказывает врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог Анастасия Тимощенко.

Мыть арбуз, говорят специалисты, лучше всего два раза, и горячей водой. Ведь на полях, как и любые овощи и фрукты, арбузы обрабатывают химикатами.

«Есть эффект, срок выведения этих препаратов, всеми препаратами, которыми работают, у них через 10-14 дней эффект пропадает, он полностью растениями перерабатывается и уходит. В плодах ничего не остается», — рассказывает директор селекционно0садоводческого предприятия Артем Соколов.

Более того, дозы препаратов безвредны для человека. Хотя эксперты все равно сомнительные образцы.

«Эти жилы — они слегка желтые. Они должны быть белые. Это говорит о том, что в этом арбузе присутствует высокая концентрация токсинов», — рассказывает эксперт по качеству и безопасности продуктов питания Ростислав Гурман.

Визуальный осмотр — самое главное. Никаких вмятин, трещин, если срезан хвостик — это тоже повод задуматься. Продавец мог скрыть слишком долгое хранение.

У каждого свои рецепты выбора хорошего арбуза. И все это тоже работает. И в июне с иранскими арбузами, и в августе с астраханскими. Если соблюдать гигиену и осторожность. Вот и в беседе с Артуром выяснилось, что арбуз он купил у пыльной обочины. Да еще и не смутило, то, что корка была с глубокой трещиной.