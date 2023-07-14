Лавров прибыл с рабочим визитом в Таиланд
Глава МИД РФ примет участие в церемонии открытия генконсульства России в Пхукете.
Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ; 5-tv.ru
Министр иностранных дел России прибыл на Пхукет. У Сергея Лаврова запланирована встреча с главой МИД Таиланда. Кроме того, глава нашего дипведомства примет участие в церемонии открытия генконсульства России в Пхукете.
До этого глава внешнеполитического ведомства находился с визитом в столице Индонезии — Джакарте, где принял участие в саммите стран АСЕАН.
Ранее 5-tv.ru рассказал об итогах саммита стран АСЕАН.
Читайте также
+15° 757 мм рт. ст.
88%
88%
90.12
-0.06 101.20
0.52
-0.06 101.20
0.52
Нашли ошибку?