Лавров прибыл с рабочим визитом в Таиланд

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Глава МИД РФ примет участие в церемонии открытия генконсульства России в Пхукете.

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ; 5-tv.ru

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Министр иностранных дел России прибыл на Пхукет. У Сергея Лаврова запланирована встреча с главой МИД Таиланда. Кроме того, глава нашего дипведомства примет участие в церемонии открытия генконсульства России в Пхукете.

До этого глава внешнеполитического ведомства находился с визитом в столице Индонезии — Джакарте, где принял участие в саммите стран АСЕАН.

Ранее 5-tv.ru рассказал об итогах саммита стран АСЕАН.

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