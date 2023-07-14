Зерновая сделка: приостановит ли Россия свое участие

В грядущий вторник, 17 июля, истекает очередной срок продления соглашения.

В США признались, что будут вне себя от радости, если зерновая сделка продлится. В Турции оставшиеся дни до ее завершения расценивают как пространство для маневра, но в Кремле настаивают — сначала партнерам следует выполнить прежние обещания.

Что придется успеть восточным и западным партерам — расскажет наш корреспондент Виктор Синеок. Все подробности — в его репортаже.