Зерновая сделка: приостановит ли Россия свое участие

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Владимир Путин допустил, что Россия может приостановить участие в зерновой сделке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский; 5-tv.ru

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В грядущий вторник, 17 июля, истекает очередной срок продления соглашения.

В США признались, что будут вне себя от радости, если зерновая сделка продлится. В Турции оставшиеся дни до ее завершения расценивают как пространство для маневра, но в Кремле настаивают — сначала партнерам следует выполнить прежние обещания.

Что придется успеть восточным и западным партерам — расскажет наш корреспондент Виктор Синеок. Все подробности — в его репортаже.

 

 

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