Ротвейлер искусал двухлетнюю девочку в Челябинской области

Ротвейлер напал на двухлетнюю девочку в Челябинской области. По данным 5-tv.ru, инцидент произошел в городе Златоуст. В тот момент ребенок гуляли вместе с мамой во дворе частного дома по месту проживания.

«Малышка во время прогулки подошла к вольеру частного дома, где ее покусал ротвейлер через решетку», — сообщил источник.

В результате девочка получила различные травмы. Ее госпитализировали. Врачи зафиксировали обширные раны от укусов животного. Также у нее диагностировали переломы обеих костей левого предплечья. По факту произошедшего проводится проверка.

Известно, что на участке живет не только ротвейлер. На территории содержится 18 собак разных пород.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что стая бездомных собак напала на семилетнюю девочку на Сахалине.