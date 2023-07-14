Ротвейлер искусал двухлетнюю девочку в Челябинской области

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 60 0

Ребенок был госпитализирован.

Ротвейлер искусал двухлетнюю девочку в Челябинской области

Фото: www.globallookpress.com / Adam Lawrence

Читайте нас в: Дзен Новости

Ротвейлер напал на двухлетнюю девочку в Челябинской области. По данным 5-tv.ru, инцидент произошел в городе Златоуст. В тот момент ребенок гуляли вместе с мамой во дворе частного дома по месту проживания.

«Малышка во время прогулки подошла к вольеру частного дома, где ее покусал ротвейлер через решетку», — сообщил источник.

В результате девочка получила различные травмы. Ее госпитализировали. Врачи зафиксировали обширные раны от укусов животного. Также у нее диагностировали переломы обеих костей левого предплечья. По факту произошедшего проводится проверка.

Известно, что на участке живет не только ротвейлер. На территории содержится 18 собак разных пород.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что стая бездомных собак напала на семилетнюю девочку на Сахалине.

+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.12
-0.06 101.20
0.52
Держим ухо востро: китайский совет дня на пятницу, 14 июля

Последние новости

21:43
Супруга Дмитрия Тарасова попала в больницу
21:20
«Что-то не то съел»: друг Дроздова назвал отравление причиной госпитализации телеведущего
21:08
Ротвейлер искусал двухлетнюю девочку в Челябинской области
20:47
Суд отложил заседание по изменению меры пресечения блогеру Лерчек
20:25
Зерновая сделка: приостановит ли Россия свое участие
20:10
Артем и Валерия Чекалины раскаялись в суде и полностью признали свою вину

Сейчас читают

«Обычный пенсионер»: Политов рассказал о состоянии ставшего затворником 76-летнего Алибасова
У артиста Ивана Краско начались галлюцинации после операции
Дима Масленников едва не погиб на батискафе «Титан»: «Карьера схлопнулась бы»
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео