Премьера Израиля Биньямина Нетаньяху экстренно госпитализировали

Премьера Израиля Биньямина Нетаньяху госпитализировали. Об этом сообщают израильские СМИ.

По данным журналистов, Нетаньяху потерял сознание у себя дома, упал и сильно ударился головой, после чего его доставили в отделение неотложной помощи медицинского центра «Шиба» в Рамат-Гане, сообщили прессе источники в больнице.

В пресс-службе политика эту информацию отрицают.

«Его состояние хорошее, и он проходит медицинские обследования», — сообщает канцелярия премьер-министра.

Сам Нетаньяху с опровержением не выступал.