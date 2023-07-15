Премьера Израиля Биньямина Нетаньяху экстренно госпитализировали

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

По данным прессы, ухудшение состояния политика связано с нелепым происшествием.

Премьера Израиля Биньямина Нетаньяху экстренно госпитализировали

Фото: Reuters / AMIR COHEN

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Премьера Израиля Биньямина Нетаньяху госпитализировали. Об этом сообщают израильские СМИ.

По данным журналистов, Нетаньяху потерял сознание у себя дома, упал и сильно ударился головой, после чего его доставили в отделение неотложной помощи медицинского центра «Шиба» в Рамат-Гане, сообщили прессе источники в больнице.

В пресс-службе политика эту информацию отрицают.

«Его состояние хорошее, и он проходит медицинские обследования», — сообщает канцелярия премьер-министра.

Сам Нетаньяху с опровержением не выступал.

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