Премьера Израиля Биньямина Нетаньяху экстренно госпитализировали
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По данным прессы, ухудшение состояния политика связано с нелепым происшествием.
Фото: Reuters / AMIR COHEN
Премьера Израиля Биньямина Нетаньяху госпитализировали. Об этом сообщают израильские СМИ.
По данным журналистов, Нетаньяху потерял сознание у себя дома, упал и сильно ударился головой, после чего его доставили в отделение неотложной помощи медицинского центра «Шиба» в Рамат-Гане, сообщили прессе источники в больнице.
В пресс-службе политика эту информацию отрицают.
«Его состояние хорошее, и он проходит медицинские обследования», — сообщает канцелярия премьер-министра.
Сам Нетаньяху с опровержением не выступал.
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