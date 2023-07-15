«Зенит» обыграл ЦСКА и в восьмой раз завоевал Суперкубок России

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 37 0

Исход матча решился в серии пенальти.

«Зенит» обыграл ЦСКА и в восьмой раз завоевал Суперкубок России

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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«Зенит» обыграл ЦСКА и восьмой раз завоевал Суперкубок России. Победитель не был определен в основное время — матч закончился «всухую» со счетом 0:0. Итог встречи определила серия пенальти, в которой футбольный клуб из Петербурга.

Результат серии пенальти — 5:4.

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