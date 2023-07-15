«Зенит» обыграл ЦСКА и в восьмой раз завоевал Суперкубок России

«Зенит» обыграл ЦСКА и восьмой раз завоевал Суперкубок России. Победитель не был определен в основное время — матч закончился «всухую» со счетом 0:0. Итог встречи определила серия пенальти, в которой футбольный клуб из Петербурга.

Результат серии пенальти — 5:4.