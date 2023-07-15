«Зенит» обыграл ЦСКА и в восьмой раз завоевал Суперкубок России
| Спорт Срочная новость 37 0
Исход матча решился в серии пенальти.
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
«Зенит» обыграл ЦСКА и восьмой раз завоевал Суперкубок России. Победитель не был определен в основное время — матч закончился «всухую» со счетом 0:0. Итог встречи определила серия пенальти, в которой футбольный клуб из Петербурга.
Результат серии пенальти — 5:4.
+16° 758 мм рт. ст.
88%
88%
90.12
-0.06 101.20
0.52
-0.06 101.20
0.52
Нашли ошибку?