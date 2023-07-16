Состояние изменилось: что происходит с премьером Израиля Нетаньяху в больнице

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Полина Долгова
Полина Долгова 76 0

Премьера Израиля Биньямина Нетаньяху выписывают из больницы после экстренной госпитализации

Состояние изменилось: что происходит с премьером Израиля Нетаньяху в больнице

Фото: Reuters / POOL

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Это уже не первый раз, когда 73-летнего главу правительства госпитализируют.

Премьера Израиля Биньямина Нетаньяху выписывают из больницы. Его медицинские показатели после дополнительных тестов в норме. Чувствует себя политик хорошо. Видеообращение премьера, записанное в медицинском центре Sheba госпиталя Tel HaShomer, опубликовал портал Ynet.

Прежде сообщалось, что Нетаньяху потерял сознание у себя дома, он упал и сильно ударился головой, после чего его доставили в отделение неотложной помощи медицинского центра «Шиба» в Рамат-Гане.

До этого Нетаньяху уже госпитализировали. Это произошло в октябре прошлого года. Чиновнику стало плохо во время молитвы в синагоге. Израильского премьера обследовали, результаты показали норму, но по рекомендациям врачей, он задержался в больнице на ночь. На следующий день его выписали.

В его офисе сообщили, что он сразу вернулся в активный режим дня и стал бегать по утрам.

Нетаньяху 73 года. Он в третий раз возглавил правительство Израиля в конце декабря 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Израиле вновь вспыхнули масштабные протесты из-за судебной реформы.

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