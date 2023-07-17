Британия внесла в санкционный список против РФ министра просвещения и главу Камчатки

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 50 0

Между тем российские власти не раз подчеркивали, что ограничения сказываются лишь на тех, кто их вводит.

Британия внесла в санкционный список против РФ министра просвещения и главу Камчатки

Фото: www.globallookpress.com / Britain on View

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Великобритания внесла 14 новых позиций в санкционный список против России. Об этом сообщает правительство страны.

В частности, под ограничения подпали министр просвещения Сергей Кравцов, губернатор Камчатского края Владимир Солодов и зампредседателя правительства Московской области Вячеслав Духин. Кроме того, в списке оказались министр культуры Ольга Любимова, журналист Антон Красовский, политтехнолог Тимофей Сергейцев и уполномоченный по правам ребенка в ДНР Дарья Морозова.

Ограничения также коснулись руководителя военно-гражданской администрации Херьковской области Виталия Ганчева, главы Адыгеи Мурата Кумпилова и международного детского центра «Артек».

Усиленное санкционное давление в сторону России продолжается с первого дня спецоперации по защите Донбасса. Кремль неоднократно заявлял, что российская экономика все выдерживает и не рухнет из-за введенных ограничений. А для жизни граждан недружественных стран многие санкции оказываются губительными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что от антироссийских санкций страдает не Россия, а те страны, которые их вводят. В частности это относится к Германии, Великобритании и Франции

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