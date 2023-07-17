Запустили в оборот: где найти купюры в пять и десять рублей

Лакировка позволила увеличить их срок службы на 30%.

В столичном регионе запустили в оборот купюры в пять и десять рублей. Чеканка металлических денег была довольно затратной, поэтому их и заменили на бумажные, как только появилась возможность лакировать купюры для увеличения срока их службы на 30%.

Этим летом в обороте также появится модернизированная банкнота номиналом в 100 рублей. А обновленные тысячу и пять тысяч рублей выпустят в обращение в течение года, 500 рублей — в следующем году, а 50 рублей — 2025-м.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина прокомментировала слухи о том, что пенсии в скором времени будут выплачиваться исключительно в цифровых рублях.