Запустили в оборот: где найти купюры в пять и десять рублей

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Купюры в пять и десять рублей запустили в оборот в Московском регионе

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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Лакировка позволила увеличить их срок службы на 30%.

В столичном регионе запустили в оборот купюры в пять и десять рублей. Чеканка металлических денег была довольно затратной, поэтому их и заменили на бумажные, как только появилась возможность лакировать купюры для увеличения срока их службы на 30%.

Этим летом в обороте также появится модернизированная банкнота номиналом в 100 рублей. А обновленные тысячу и пять тысяч рублей выпустят в обращение в течение года, 500 рублей — в следующем году, а 50 рублей — 2025-м.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина прокомментировала слухи о том, что пенсии в скором времени будут выплачиваться исключительно в цифровых рублях.

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