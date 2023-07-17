«Зенит» представил экс-игрока ЦСКА Фернандеса песней Киркорова

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Оказывается, певца и футболиста связывает комичная история.

Фото, видео: Мейер Анна / ТАСС; 5-tv.ru

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Легенда ЦСКА Марио Фернандес перешел в «Зенит». Петербургский клуб оригинально сообщил об этом в соцсетях, используя песню Филиппа Киркорова про цвет настроения, совпадающий с цветами команды.

Пригодилось и архивное видео, на котором певец привел сына — фаната футбола — в раздевалку сборной России, чтобы познакомить с Фернандесом. Однако он перепутал его с игроком «Зенита» Магомедом Оздоевым.

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