«Зенит» представил экс-игрока ЦСКА Фернандеса песней Киркорова
Оказывается, певца и футболиста связывает комичная история.
Фото, видео: Мейер Анна / ТАСС; 5-tv.ru
Легенда ЦСКА Марио Фернандес перешел в «Зенит». Петербургский клуб оригинально сообщил об этом в соцсетях, используя песню Филиппа Киркорова про цвет настроения, совпадающий с цветами команды.
Пригодилось и архивное видео, на котором певец привел сына — фаната футбола — в раздевалку сборной России, чтобы познакомить с Фернандесом. Однако он перепутал его с игроком «Зенита» Магомедом Оздоевым.
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