Самолет Cessna рухнул на ангар с людьми в Польше
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Десять человек в момент крушения прятались в ангаре от непогоды.
Фото: www.globallookpress.com / Daniel Vogl
Самолет Cessna рухнул на ангар с людьми в Польше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя государственной пожарной службы Моника Новаковская-Брында.
Трагедия произошла в районе Хрцинно возле Нового Двора Мазовецкого. Пилот воздушного судна выполнял сложную посадку в плохих метеоусловиях, когда врезался в ангар, где от непогоды укрывались десять человек.
По последним данным, погибли пять человек, еще пятеро ранены. Четыре человека не пострадали.
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