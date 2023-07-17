Самолет Cessna рухнул на ангар с людьми в Польше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя государственной пожарной службы Моника Новаковская-Брында.

Трагедия произошла в районе Хрцинно возле Нового Двора Мазовецкого. Пилот воздушного судна выполнял сложную посадку в плохих метеоусловиях, когда врезался в ангар, где от непогоды укрывались десять человек.

По последним данным, погибли пять человек, еще пятеро ранены. Четыре человека не пострадали.