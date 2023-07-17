Самолет Cessna рухнул на ангар с людьми в Польше

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 51 0

Десять человек в момент крушения прятались в ангаре от непогоды.

Самолет Cessna рухнул на ангар с людьми в Польше

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Vogl

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Самолет Cessna рухнул на ангар с людьми в Польше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя государственной пожарной службы Моника Новаковская-Брында.

Трагедия произошла в районе Хрцинно возле Нового Двора Мазовецкого. Пилот воздушного судна выполнял сложную посадку в плохих метеоусловиях, когда врезался в ангар, где от непогоды укрывались десять человек.

По последним данным, погибли пять человек, еще пятеро ранены. Четыре человека не пострадали.

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