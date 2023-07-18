Москва приняла решение о выходе из соглашения.

Совет Безопасности ООН в эти минуты обсуждает ситуацию на Украине. В центре внимания — так называемая «зерновая сделка». Россия сегодня заявила, что останавливает ее, и это уже хорошо видно по спутникам. Ни одного корабля, имеющего отношения к Украине, у черноморских портов страны нет.

А все потому, что Запад не выполнил ни единого пункта из российской части соглашения. С июля прошлого года так и не были возобновлены поставки зерна и удобрений из России на мировой рынок. Это усилило продовольственный кризис в беднейших странах, они получили менее трех процентов всего объема поставок. Наш МИД заявил: руководство ООН не справилось с миссией, гарантии экспорта российской сельхозпродукции были сорваны Западом и сделка фактически не работала.