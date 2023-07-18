«Заигнорил»: маленький сын Ирины Пинчук перестал на нее реагировать

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 581 0

Экс-участница «Дома-2» Пинчук показала игнорирующего ее сына на детской площадке

Фото, видео: Telegram / Ирина Пинчук / irapinchukofficial; Instagram* / pinchuk_official; 5-tv.ru

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Звезда телевизионного реалити поделилась кадрами с прогулки с первенцем Давидом.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук рассказала и показала поклонникам, как ее игнорирует маленький сын Давид. Скоро мальчику исполнится два года, пубертат еще далеко впереди, а парень уже отказывается дать пять маме и отправляется по своим делам, не оглядываясь. Забавные кадры с детской площадки звезда телешоу опубликовала в личном блоге.

На видео Пинчук, как и положено активной родительнице, живо реагирует на мини-успех ребенка. Давид скатился с горки, чему был рад сам, а его мама — еще больше. С веселыми возгласами она побежала к сыну, вытягивая вперед руку для «пятюни», а тот, будто не видел, просто прошел мимо. За кадром в этот момент над ситуацией хохотал отец мальчика Арай Чобанян.

«Заигнорил», — подписала ролик Пинчук.

Обиженное лицо мамы быстро сменилось улыбкой. Малыш, вероятно, просто не успел сообразить, что она ждет ответа. Спустя мгновение он обернулся и порадовал ее. Этот момент — один из сотен. Звезда реалити щедро делится с поклонниками моментами материнства и другими радостями и даже горестями жизни. За ее сыном следят 4,6 миллиона фолловеров. Такой кроха, а уже невероятно популярный.

Пинчук и Чобанян поженились в 2021 году. На тот момент экс-участница «Дома-2» была беременна, но пара не стала ждать появления ребенка. В ЗАГС Ирина отправилась с уже большим животом и задорной улыбкой на устах. Сейчас женщина снова в положении. Она переживает волнительный и одновременно трудный период — первый опыт обернулся 30 лишними килограммами, регулярными слезами в примерочных и долгими мучениями похудения после родов.

Накануне лета, как писал 5-tv.ru, Ирина Пинчук жаловалась, что ее снова «раздувает», причем намного быстрее, чем в прошлый раз.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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«Заигнорил»: маленький сын Ирины Пинчук перестал на нее реагировать

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