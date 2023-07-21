Матерятся и живут «по понятиям»: премьера «пацанского» сериала «Макс и Гусь»

Это первый «народный» проект с участием молодого актера Никиты Кологривого.

В столичном киноконцертном зале «Октябрь» прошла закрытая премьера сериала «Макс и Гусь» режиссера Дениса Павлова. Главные роли исполнили Никита Кологривый, Владимир Карпук, Наталья Бардо, Настасья Самбурская, Владимир Епифанцев, Игорь Жижикин, Юлия Беретта, Глеб Калюжный и другие.

История рассказывает, как простой парень из Пензы Макс (Никита Кологривый) достиг криминальных высот: как из «работающего на дядю» бандита он стал беспринципной «важной шишкой», контролирующей наркотрафик, клубы и подпольный букмекерский бизнес. Чем ему пришлось пожертвовать ради этого? Как это повлияло на его отношения с возлюбленной Снегуркой (Наталья Бардо)? И что же стало с крепкой дружбой Макса и Гуся (Владимир Карпук)?

«Никита Кологривый пошел играть и с дьяволом, и с Богом, а я все-таки на стороне Бога. Я его ангел-хранитель. Я преданный и верный друг, который, невзирая на его ошибки, на его какие-то косяки, я все равно с ним, полностью ему доверяю, ему верен и до конца остаюсь его другом», — эксклюзивно рассказал корреспонденту 5-tv.ru исполнитель одной из главных ролей Владимир Карпук.

Наталья Бардо, появившаяся на ковровой дорожке в белом женственном платье, лишний раз подчеркнула чистоту образа своей героини. Одной из главных сюжетных линий стали взаимоотношения Насти Снегурки и Макса. По признанию Натальи Бардо, отношения героев отражает фраза, которую в одной из сцен она говорит персонажу Никиты Кологривого: «Че ты такой дурак? Но такой милый».

«Я играю Настю, прекрасную героиню, которую я очень сильно люблю, которая интересная, неоднозначная, целеустремленная, характерная, и она умеет любить», — поделилась Наталья Бардо.

Сам Никита Кологривый не смог присутствовать на премьере, тем не менее, записал небольшое видеообращение для зрителей.

«Это больше, чем просто кино для меня, и я надеюсь, для нашей команды тоже. Мы очень много потратили здесь сил, времени, фантазии, мы это делали от души. Мне даже не верится, наверное, что этот момент наступил. Он такой пафосный, споров нет. Но очень приятно, что вы увидите плод нашего труда», — отметил актер.

Настасья Самбурская в сериале предстает властной женщиной со стержнем. Актриса подосадовала, что сыграла небольшую роль, и надеется, что во втором сезоне ей дадут больше возможностей проявить свой актерский талант.

«Героиня совершенно на меня не похожа, потому что ведет какой-то странный образ жизни, она содержанка, у которой будет некоторое количество приключений», — немногословно рассказала о своей героине Самбурская.

Юлия Беретта, которая сменила имидж ради возвращения в кино, также сыграла в криминальной комедии.

«На сегодняшнюю премьеру меня пригласила актриса Юлия Беретта, которая исполнила одну из главных ролей. Я считаю Юлю одной из самых лучших актрис современного кинематографа и считаю, что режиссеры мало снимают настолько типажную героиню и я надеюсь, что в будущем мы будем лицезреть ее гораздо чаще», — певец Илья Гуров поддержал актрису, которая не смогла присутствовать на премьере.

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