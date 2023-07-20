Последние минуты жизни подростка, убитого на юге Москвы, попали на видео

Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления на юге Москвы. К убийству 11-летнего мальчика в парке, предположительно, причастен его 12-летний знакомый, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. Кадры последних минут жизни молодого человека показали в прокуратуре столицы.

«В ходе проведения следственных действий подросток дал признательные показания и детально описал все обстоятельства, произошедшие 19 июля 2023 года», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

19 июля в ОМВД России поступило сообщение от женщины о том, что ее сын вечером не вернулся домой после прогулки.

В ходе проведенных поисковых мероприятий, полицейские нашли тело мальчика в коллекторе парка с ножевыми ранениями.

Как следует из записей камер видеонаблюдения, погибший зашел в парковую зону со старшем подростком, но последний вышел оттуда один. Родственникам он заявил, что не встречался с пропавшим другом.

Как отмечается, во время обысков в квартире подозреваемого была обнаружена застиранная одежда со следами бурого цвета. Молодой человек передан в следственные органы для проведения необходимых процессуальных действий.

Расследование инцидента продолжается, по факту убийства 11-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по части второй статье 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство малолетнего»).

Ранее 5-tv.ru писал, что подростка убили во время драки в Волгоградской области.