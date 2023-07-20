«Взбесил меня максимально. Но я простила»: Слава поделилась деталями возвращения к бывшему

Почему вернуть доверие дивы оказалось так просто?

Недавно 43-летняя певица Слава (Анастасия Сланевская — Прим. Ред.) объявила о том, что снова сошлась с 71-летнем бизнесменом Анатолием Данилицким. Она расставалась с ним в конце прошлого года после около 20 лет совместной жизни. Звезда призналась, что простила ему серьезный проступок, сообщает издание StarHit.ru.

«Мы помирились с Анатолием, он сделал мне предложение в… 28-й раз. Не знаю, сколько их было. Но нам и так хорошо! Ну куда я от него денусь! Теперь все прекрасно, все по-прежнему, как и было. Тьфу-тьфу-тьфу!» — рассказала артистка в эфире «Русского Радио».

По словам знаменитости, муж сделал ей такой подарок, о котором она пока что стесняется рассказать.

«Потом покажу! Сейчас такое время, что не стоит хвалиться!» — заявила она.

Слава отметила, что несмотря на то, что они иногда ссорятся. Они всегда рядышком друг с другом.

«Он просто меня взбесил максимально, но я его простила», — объяснила Сланевская.

Также дивы отметила, что вернуть ее доверие достаточно просто из-за того, что она отходчивая.

«Я также очень быстро прощаю людей», — утверждает исполнительница хита «Одиночество сволочь».

Теперь у пары в планах «медовый месяц». Правда, из-за курса валют задуманное вряд ли удастся осуществить в ближайшее время.

Стоит отметить, что у Сланевской и Данилицкого есть общая дочь — 12-летняя Антонина. Мужчина долго добивался прощения любимой. В апреле этого он пришел на концерт артистки с большим букетом алых роз, который подарил во время аплодисментов. Но это не сильно растрогало возлюбленную.

Ранее 5-tv.ru писал, что Слава рассказала, что к ней приставал Орландо Блум.