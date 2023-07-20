Стала известна дата выступления Путина на саммите БРИКС

Дистанционное выступление Путина на саммите БРИКС ожидается 23 августа
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
В каких обсуждениях глава государства примет участие?
Президент России Владимир Путин выступит на саммите БРИКС 23 августа. Об этом заявил шерп ЮАР Анил Суклал в эфире телеканала SABC.
«Он не будет присутствовать в очном формате, но выступит 23 августа в дистанционном формате», — заявил Суклал.
Также он добавил, что глава России будет участвовать во всех обсуждениях саммита. Шерп ЮАР в БРИКС также уточнил, что Путин сам принял решение не приезжать на саммит.
Прежде в офисе президента ЮАР сообщили, что Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС очно. Сообщалось, что вместо него заседание посетит глава российского МИД Сергей Лавров.
Ближайший саммит БРИКС пройдет в южноафриканском Йоханнесбурге в августе. Его планируется провести в международном конференц-центре Sandton, он пройдет в период с 22 по 24 августа.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи.
Читайте также
88%
-0.35 101.83
-0.61
Нашли ошибку?