Стала известна дата выступления Путина на саммите БРИКС

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 100 0

Дистанционное выступление Путина на саммите БРИКС ожидается 23 августа

Стала известна дата выступления Путина на саммите БРИКС

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Читайте нас в: Дзен Новости

В каких обсуждениях глава государства примет участие?

Президент России Владимир Путин выступит на саммите БРИКС 23 августа. Об этом заявил шерп ЮАР Анил Суклал в эфире телеканала SABC.

«Он не будет присутствовать в очном формате, но выступит 23 августа в дистанционном формате», — заявил Суклал.

Также он добавил, что глава России будет участвовать во всех обсуждениях саммита. Шерп ЮАР в БРИКС также уточнил, что Путин сам принял решение не приезжать на саммит.

Прежде в офисе президента ЮАР сообщили, что Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС очно. Сообщалось, что вместо него заседание посетит глава российского МИД Сергей Лавров.

Ближайший саммит БРИКС пройдет в южноафриканском Йоханнесбурге в августе. Его планируется провести в международном конференц-центре Sandton, он пройдет в период с 22 по 24 августа.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи.

+12° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.85
-0.35 101.83
-0.61
Венера в гневе: почему с 23 июля по 4 сентября 2023 опасно играть свадьбу

Последние новости

8:34
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого
8:28
Скажи «пока»: житель Комсомольска-на-Амуре выбросил из окна чужого ребенка
8:23
Внедорожник протаранил грузовик дорожной службы на КАД и убил двух человек
8:14
Все мимо: в Пентагоне заявили о случаях хищения направленного Украине оружия
8:05
Марина Федункив: «Я пользуюсь успехом после 50»
7:58
Всего 15%: Внешний долг России установил исторический рекорд

Сейчас читают

"Меня не волнует": Лепс категорично высказался о будущем дочери
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака
Сыграл Оппенгеймера: скончался знаменитый актер Владимир Портнов
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео