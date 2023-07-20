«Сильно ударит»: как Украина отреагировала на действия Польши

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 438 0

Премьер Украины Шмыгаль обвинил Польшу в популизме из-за запрета на ввоз зерна из страны

«Сильно ударит»: как Украина отреагировала на действия Польши

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Читайте нас в: Дзен Новости

Украинская сторона не очень довольна решение по импорту зерна.

Инициатива Польши по продлению запрета на импорт украинского зерна является недружественным шагом по отношению к Киеву. Об этом на своей странице в Twitter написал украинский премьер Денис Шмыгаль.

«Популистский шаг, который сильно ударит по мировой продовольственной безопасности и экономике Украины», — написал Шмыгаль.

Также он добавил, что Еврокомиссии необходимо обеспечить беспрепятственный экспорт продовольствия с Украины в страны Евросоюза как можно скорее.

Прежде стало известно, что некоторые страны хотят продлить запрет на ввоз к себе украинского зерна. Так, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия подписали соответствующую. Между тем Польша самостоятельно хочет запретить ввоз зерна с Украины, если Еврокомиссия не продлит запрет.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Польша пообещала продлить запрет на ввоз зерна с Украины.

+12° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.85
-0.35 101.83
-0.61
Венера в гневе: почему с 23 июля по 4 сентября 2023 опасно играть свадьбу

Последние новости

8:45
Удары возмездия: в Николаеве уничтожено расположение ВСУ и иностранных наемников
8:34
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого
8:28
Скажи «пока»: житель Комсомольска-на-Амуре выбросил из окна чужого ребенка
8:23
Внедорожник протаранил грузовик дорожной службы на КАД и убил двух человек
8:14
Все мимо: в Пентагоне заявили о случаях хищения направленного Украине оружия
8:05
Марина Федункив: «Я пользуюсь успехом после 50»

Сейчас читают

"Меня не волнует": Лепс категорично высказался о будущем дочери
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака
Сыграл Оппенгеймера: скончался знаменитый актер Владимир Портнов
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео