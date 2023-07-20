«Сильно ударит»: как Украина отреагировала на действия Польши

Украинская сторона не очень довольна решение по импорту зерна.

Инициатива Польши по продлению запрета на импорт украинского зерна является недружественным шагом по отношению к Киеву. Об этом на своей странице в Twitter написал украинский премьер Денис Шмыгаль.

«Популистский шаг, который сильно ударит по мировой продовольственной безопасности и экономике Украины», — написал Шмыгаль.

Также он добавил, что Еврокомиссии необходимо обеспечить беспрепятственный экспорт продовольствия с Украины в страны Евросоюза как можно скорее.

Прежде стало известно, что некоторые страны хотят продлить запрет на ввоз к себе украинского зерна. Так, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия подписали соответствующую. Между тем Польша самостоятельно хочет запретить ввоз зерна с Украины, если Еврокомиссия не продлит запрет.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Польша пообещала продлить запрет на ввоз зерна с Украины.