Дженнифер Лопес нецензурно сорвалась на папарацци возле финтес-клуба

Дженнифер Лопес сорвалась на папарацци, которые снова пытались подловить ее в неформальном виде — без макияжа и в спортивной форме. Актриса пришла в свой элитный фитнес-клуб, вернее, устроила эффектную пробежку до двери. Но ее открыли не сразу и звезде пришлось ждать на пороге, будто обычному посетителю. На выходе из спортзала Джей Ло уже не смогла сдержать негатив.

Три дня назад Джей Ло была не в столь яркой и спортивной форме. У того же клуба ее сняли в мятой и бесформенно одежде. Но в руках она держала ту же бутылку для воды, отделанную стразами.