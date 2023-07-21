Стриптиз каждый день: Муцениеце въехала в новый дом и показала ванную с окнами

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 939 0

Актриса Агата Муцениеце показала интерьер ванной комнаты в своем загородном доме

Стриптиз каждый день: Муцениеце въехала в новый дом и показала ванную с окнами

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Актриса отстроила шикарный коттедж. Но оттуда явно далеко добираться на работу. Будет ли девушка там жить?

Еще в прошлом году актриса Агата Муцениеце обзавелась собственным загородным домом. В своем личном блоге девушка похвасталась интерьером своей ванной комнатой.

«Мне сделали красотень. Вот ты заходишь и каждый уголочек стильный», — сказала девушка.

Актриса уже несколько дней отдыхает в загородном доме. Но жить на постоянной основе она там не планирует. Это связано с тем, что из квартиры в Москве легче добираться до работы.

Как отмечает издание 7Дней.ru, отделка в доме еще не закончена, поэтому актрисе приходится каждый день принимать душ со стриптизом. Ведь в ванной комнате нет еще ни карниза для занавесок, ни жалюзи. Муцениеце признается, что рядом с ней не так много соседей, поэтому можно не стесняться.

К слову, главной гордостью для знаменитости является тот факт, что дом она построила полностью сама после развода с Павлом Прилучным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Муцениеце показала реакцию дочери на возрастные изменения. Девочка обратила внимание на седые волосы матери. Сначала она испугалась, а потом заявила, что такое ей даже очень нравятся.

По мнению юной наследницы, ей тоже придется изменить свой имидж. Девочка заявила, что, если у матери седые волосы, то у нее должны быть такие же. После того как дочка нашла у Муцениеце возрастные дефекты, актриса пообещала сходить к парикмахеру, чтобы подкраситься.

+12° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.85
-0.35 101.83
-0.61
Венера в гневе: почему с 23 июля по 4 сентября 2023 опасно играть свадьбу

Последние новости

8:45
Удары возмездия: в Николаеве уничтожено расположение ВСУ и иностранных наемников
8:34
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого
8:28
Скажи «пока»: житель Комсомольска-на-Амуре выбросил из окна чужого ребенка
8:23
Внедорожник протаранил грузовик дорожной службы на КАД и убил двух человек
8:14
Все мимо: в Пентагоне заявили о случаях хищения направленного Украине оружия
8:05
Марина Федункив: «Я пользуюсь успехом после 50»

Сейчас читают

"Меня не волнует": Лепс категорично высказался о будущем дочери
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого
Сыграл Оппенгеймера: скончался знаменитый актер Владимир Портнов

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео