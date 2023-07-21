Президент впервые за девять лет приехал практически на самую границу нашей страны с НАТО — в Мурманскую область. Повод весомый и может стать нашим козырем на мировом рынке энергоносителей. Там ввели в строй самое большое в мире плавучее сооружение по обработке газа, которое делает из обычного топлива сжиженное. Виктор Синеок все видел.

С Aurus Путин пересаживается на электромобиль и потом еще долго едет по территории. Масштабы такие, что даже глава «Новатэка» случайно потерял Путина из виду.

Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений и сам невероятно крупный. Это завод, на котором выпускают… заводы. И один из них готов. Владимиру Путину нужно было его запустить, тут же стояли рабочие. Общения в протоколе не было. Но президент, конечно, обменялся впечатлениями.

«Есть идеи, которые на первый взгляд даже специалистами воспринимаются как фантастика», — сказал Путин в общении с рабочими.

«Кто бы думал, что закон физики есть, работает, закон Архимеда, но все равно, когда строишь такую громадину…» — поделился впечатлениями один из них.

«И утонуть не может», — пошутил Путин.

И ведь правда, завод по производству СПГ стоял за окном и не тонул. При всем своем весе. Перед тем как его запустить, президент заслушал доклад с буксира. Путин в явно хорошем настроении показал еще один вариант гудка. Но потом все же сдвинул рычаг.

Это гудок одновременно и заводской, и пароходный. Все потому, что первая линия проекта «Арктик СПГ — 2» — самое большое плавучее сооружение в мире. Весит 600 тысяч тонн.

Строят технологические линии под Мурманском. На берегу Кольского залива возводят основания гравитационного типа. Одновременно сооружают 14 модулей верхних строений. Их привозят, поднимают на нужный уровень, устанавливают один за другим. Потом, по сути, полностью готовый завод по производству СПГ морем отправляют за 1600 километров к месторождению Утреннее на полуостров Гыдан. Там устанавливают, подключают. И он начинает сжижать.

О плюсах этого проекта потом подробно поговорили. Разговор решили провести на берегу, прямо на фоне готовой первой технологической линии.

«Если такие проекты будут реализовываться, то действительно через пять-шесть лет там произойдет минимум удвоение возможностей», — подчеркнул Путин.

Эта идея изначально казалась если не фантастической, то очень сложно выполнимой. Построить производство СПГ не там, где газ, а там, где инфраструктура позволяет. Несколько лет ушло на расчеты и проекты. Потом — стройка. Не просто большая, гигантская. В гигантских помещениях.

Все масштабы этого помещения заметны только, когда сюда заходишь — это самый большой в мире цех. Здесь могут одновременно производить десять модулей.

То есть ту инфраструктуру, которая и будет около месторождений производить сжиженный газ и стабильный газовый конденсат. К пространствам даже начальство какое-то время привыкало.

«В каждом полете мы ведем по два 300-тонных крана и порядка пяти кранов 50-тонных», — рассказал замдиректора по строительству оснований гравитационного типа проекта «Арктик СПГ — 2» Алексей Коротков.

Проект изначально был сложным. Но уникальным стал уже по ходу работ. После февраля 2022 года западные компании отказались выполнять обязательства. Часть высокотехнологичного оборудования пришлось разрабатывать в России с нуля, специально для проекта. В России СПГ — вообще перспективное направление. Много десятилетий мы развивали трубопроводный газ. Но сжиженный в мире все лучше продается.

«В целом в нашей стратегии записано то, что мы должны добиваться от 100 до 140 миллионов тонн СПГ-производства. Сейчас Россия производит 33 миллиона тонн. При реализации этого проекта в течение ближайших трех лет мы выйдем на 53 миллиона тонн», — рассказал вице-премьер России Александр Новак.

С 2000 по 2021 год поставки сжиженного природного газа выросли в три с половиной раза. И доля СПГ в общем объеме голубого топлива тоже стремительно увеличивается. В начале нулевых — 27%, в 2010-м — уже 41. И половина — в 2021-м.

Занять свое место на рынке СПГ для России важно, но цель не только в этом.

«Естественно, это будет влиять и на загрузку Северного морского пути, совершенно очевидная вещь, потому что после реализации второй части „Арктик СПГ — 2“, конечно, Северный морской путь будет заполняться. Необходимы ледоколы, причем ледоколы самого большого класса. В общем, такой мультипликативный эффект дают проекты подобного рода и подобного масштаба», — отметил Путин.

Холодное лето только добавляет проекту масштабности. В Мурманской области — плюс десять. Буксиры уже тянут плавучий завод к месту работы. Через три недели прибудет на место. Потом — подключение, наладка. Первые танкеры повезут сделанный на этой платформе СПГ уже в конце года.