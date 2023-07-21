В России зафиксировали почти 100-процентную раскрываемость по убийствам

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О рекордных показателях отчитались в МВД РФ.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

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Любопытные данные накануне сообщили в МВД России. В то время, как число преступлений падает, эффективность борьбы с криминалом, согласно статистике, — напротив растёт.

«Раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла исторического максимума и составила 99%. Сегодня в нашей стране раскрывается более 90% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев. Повысилась раскрываемость грабежей, краж, ряда других составов», — заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В МВД подчеркнули: оперативная обстановка в стране уверенно контролируется, несмотря на существенную нехватку личного состава в подразделениях МВД.

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