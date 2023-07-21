ВСУ обстреляли ночной Донецк ракетами и снарядами

Этой ночью ВСУ вновь обстреляли Донецк. Особенно пострадал самый северный, Киевский район города. Повреждения получил многоквартирный дом. А в соседнем здании снаряд пробил крышу.

«Каждый день обстреливается район, поэтому. страшно не столько за себя, сколько за детей страшно», — признается местная жительница Александра.

ВСУ выпустили по Донецку не меньше десяти снарядов натовского калибра, а также ракеты из реактивных систем залпового огня.