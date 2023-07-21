Сотрудницы психдиспансера издевались над беспомощным пациентом и снимали это на видео
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Минздрав уже вмешался в разбирательство. Обеим агрессивным женщинам грозит серьезное наказание.
Фото, видео: Егоршин Валентин / ТАСС; 5-tv.ru
Глава Дагестана поручил местному минздраву проверить диспансер, где издевались над беспомощным пациентом. Жуткий случай произошел в психоневрологическом учреждении.
Скандал разразился после, того, как в Сеть попали кадры, на которых одна из сотрудниц душит пациента подушкой. Другая в это время — смеется и снимает все на телефон.
Минздрав Дагестана подтвердил факт жестокого обращения. Мучительницами оказались две санитарки, они уже уволены.
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