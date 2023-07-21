Сотрудницы психдиспансера издевались над беспомощным пациентом и снимали это на видео

Глава Дагестана поручил местному минздраву проверить диспансер, где издевались над беспомощным пациентом. Жуткий случай произошел в психоневрологическом учреждении.

Скандал разразился после, того, как в Сеть попали кадры, на которых одна из сотрудниц душит пациента подушкой. Другая в это время — смеется и снимает все на телефон.

Минздрав Дагестана подтвердил факт жестокого обращения. Мучительницами оказались две санитарки, они уже уволены.