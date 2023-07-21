Сдают нервы: новый этап протестов развернулся в Израиле

Премьер выразил твердое намерение довести начатое до конца.

Водометы, дымовые шашки и кордоны конной полиции — в Израиле вновь беспокойная ночь. Противники судебной реформы вышли на улицы Тель-Авива после телевизионного обращения премьера к нации.

Биньямин Нетаньяху выразил твердое намерение довести начатое до конца уже на следующей неделе. В результате Верховный суд страны потеряет возможность влиять на решения правительства.

В знак протеста несогласные в очередной раз заблокировали главное шоссе Тель-Авива. У водителей уже сдают нервы — скутерист решил проехать прямо сквозь толпу.

Тем временем сотни активистов продолжают свой протестный марш: они вышли из Тель-Авива в среду и направляются в Иерусалим. По пути к ним готовятся присоединиться группы из других регионов, их цель — парламент страны, дойти до него планируют к выходным.