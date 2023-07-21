Они «утекают»: Петербург за последние годы потерял часть территорий

Эфирная новость 225 0

Петербург потерял часть территорий из-за размыва берегов Финским заливом

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Завоевание продвигается медленно, но крайне уверенно.

Петербург теряет земли — своеобразный «рейдерский захват» устроила вода. Завоевание продвигается медленно, но крайне уверенно.

Финский залив за последние годы здорово размыл берега. Заметнее всего это в Курортном районе, а больше всего пострадал Кронштадт.

Есть ли шансы все еще отыграть и кто должен охранять границы? Ответ знает корреспондент «Известий» Василий Михеев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что так называемое Эль-Ниньо может нанести мировой экономике ущерб в три триллиона долларов. Такой вывод сделали ученые в своем исследовании, опубликованном в журнале Science.

Эль-Ниньо — это природное явление, из-за которого раз в несколько лет повышается температура воды в Тихом океане. Сейчас это явление, по мнению ученых, не за горами, поэтому миру надо быть готовым к любым последствиям.

+13° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
90.38
-0.47 100.66
-1.17
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 июля

Последние новости

8:26
Охота на зверя: ставшая мемом львица из Берлина оказалась кабаном
8:13
Творожные пончики: рецепт простого лакомства для завтрака
7:58
«Харон» пошел дальше: на Турцию надвигается аномальная жара из Европы
7:46
Bloomberg назвало причину срыва визита главы МИД Британии в Пекин
7:31
В Южной Корее задержали тещу президента за подделку банковского документа
7:15
Не теряет надежды: жительница Пермского края 18 лет ищет пропавшего сына

Сейчас читают

"Бывает много негатива": дочь откровенно об отношениях с Успенской
IVAN рассказал о своих впечатлениях от отцовства: «Это больше похоже на отпуск»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео