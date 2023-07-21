Они «утекают»: Петербург за последние годы потерял часть территорий

Завоевание продвигается медленно, но крайне уверенно.

Петербург теряет земли — своеобразный «рейдерский захват» устроила вода. Завоевание продвигается медленно, но крайне уверенно.

Финский залив за последние годы здорово размыл берега. Заметнее всего это в Курортном районе, а больше всего пострадал Кронштадт.

Есть ли шансы все еще отыграть и кто должен охранять границы? Ответ знает корреспондент «Известий» Василий Михеев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что так называемое Эль-Ниньо может нанести мировой экономике ущерб в три триллиона долларов. Такой вывод сделали ученые в своем исследовании, опубликованном в журнале Science.

Эль-Ниньо — это природное явление, из-за которого раз в несколько лет повышается температура воды в Тихом океане. Сейчас это явление, по мнению ученых, не за горами, поэтому миру надо быть готовым к любым последствиям.