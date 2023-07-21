Минобороны провело учения по изоляции района Черного моря

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 5 942 0

Участие в мероприятии принимал ракетный катер «Ивановец».

Минобороны провело учения по изоляции района Черного моря

Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

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Корабли и авиация флота провели учения по изоляции района Черного моря, временно закрытого для судоходства. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Уточняется, что участие принимал ракетный катер «Ивановец». В ходе учений было задержано судно-нарушитель, а также произведены пуски противокорабельных крылатых ракет. Они поразили цели в северо-западной части моря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Японском море проходили совместные учения военных моряков России и Китая «Север/Взаимодействие — 2023». Маневры были направлены на поддержание стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и продлились четыре дня.

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