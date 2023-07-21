Илон Маск за день обеднел почти на 19 миллиардов долларов

Прибыль компании бизнесмена упала до минимума с 2021 года.

Знаменитый бизнесмен Илон Маск за последние сутки потерял 18,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает Forbes.

Согласно информации, его потери вызвал обвал акций компании Tesla.

«Ценные бумаги Маска подешевели почти на 10% после публикации отчета за второй квартал 2023 года, разочаровавшего инвесторов», — говорится в сообщении.

Также известно, что прибыль компании бизнесмена упала до минимума с 2021 года, а рентабельность снизилась до многолетнего минимума в 18,1%.

При этом сам Илон Маск объяснил неудачи своей компании цитатой Уоррена Баффета о том, что фондовый рынок — это «пьяный психопат», настроение которого нельзя предугадать.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Илон Маск призвал власти США отчитаться о расходах на помощь Украине.