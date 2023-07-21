Илон Маск за день обеднел почти на 19 миллиардов долларов

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 81 0

Forbes: Илон Маск за день обеднел на $18,4 млрд после публикации отчета Tesla

Илон Маск за день обеднел почти на 19 миллиардов долларов

Фото: www.globallookpress.com / www.imago-images.de

Читайте нас в: Дзен Новости

Прибыль компании бизнесмена упала до минимума с 2021 года.

Знаменитый бизнесмен Илон Маск за последние сутки потерял 18,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает Forbes.

Согласно информации, его потери вызвал обвал акций компании Tesla.

«Ценные бумаги Маска подешевели почти на 10% после публикации отчета за второй квартал 2023 года, разочаровавшего инвесторов», — говорится в сообщении.

Также известно, что прибыль компании бизнесмена упала до минимума с 2021 года, а рентабельность снизилась до многолетнего минимума в 18,1%.

При этом сам Илон Маск объяснил неудачи своей компании цитатой Уоррена Баффета о том, что фондовый рынок — это «пьяный психопат», настроение которого нельзя предугадать.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Илон Маск призвал власти США отчитаться о расходах на помощь Украине.

+13° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
90.38
-0.47 100.66
-1.17
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 июля

Последние новости

8:26
Охота на зверя: ставшая мемом львица из Берлина оказалась кабаном
8:13
Творожные пончики: рецепт простого лакомства для завтрака
7:58
«Харон» пошел дальше: на Турцию надвигается аномальная жара из Европы
7:46
Bloomberg назвало причину срыва визита главы МИД Британии в Пекин
7:31
В Южной Корее задержали тещу президента за подделку банковского документа
7:15
Не теряет надежды: жительница Пермского края 18 лет ищет пропавшего сына

Сейчас читают

"Бывает много негатива": дочь откровенно об отношениях с Успенской
IVAN рассказал о своих впечатлениях от отцовства: «Это больше похоже на отпуск»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео