Центробанк поднял ключевую ставку до 8,5% годовых

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 132 0

Решение принято после длительного затишья.

Центробанк поднял ключевую ставку до 8,5% годовых

Фото: ИЗВЕСТИЯ / КОНСТАНТИН КОКОШКИН

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Центробанк поднял ключевую ставку сразу на один процентный пункт, до 8,5% годовых. Решение принято после длительного затишья на заседании в пятницу, 21 июля.

Регулятор отмечает продолжающиеся темпы прироста цен, а также увеличение инфляционных ожиданий. Ожидается, что проводимая Банком денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели и вернет инфляцию к 4% в 2024 году.

При этом в регуляторе допускают дальнейшее повышение ставки вблизи 4% в 2024 году.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — говорится в заявлении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что внешний долг России установил новый исторический рекорд. В настоящий момент этот показатель составляет всего 15%.

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