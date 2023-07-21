Основателя Group-IB Сачкова просят приговорить к 18 годам колонии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 119 0

Обвиняемый, к слову, свою вину не признал.

Основателя Group-IB Сачкова просят приговорить к 18 годам колонии

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

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Основателя компании Grouр-IB Илью Сачкова попросили приговорить к 18 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене. Об этом сообщил его адвокат Руслан Коблев.

Дело против Сачкова, не признавшего свою вину, слушается в Мосгорсуде в закрытом режиме, так как в материалах содержатся секретные сведения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на два месяца по подозрению в госизмене был арестован Илья Сачков — основатель компании Group-IB, деятельность которой связана с кибербезопасностью.

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